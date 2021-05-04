Последнее обновление: 04.05.2021 18:20

В Беларуси запретят регистрацию жилищных облигаций

Лукашенко 4 мая подписал указ № 176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Документ принят в целях защиты интересов граждан, инвестирующих средства в жилищное строительство», - говорится в комментарии.

Предусмотрены исключительные случаи, когда допускается регистрация жилищных облигаций - в рамках реализации инвестиционных договоров между инвесторами и Республикой Беларусь, заключенных до вступления в силу указа и предполагающих возможность использования жилищных облигаций.

Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.



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