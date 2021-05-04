МАРТ установило тарифы на прокачку нефти по новым маршрутным направлениям

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тарифы на транзит нефти по дополнительным маршрутным направлениям.

Согласно постановлению МАРТ № 30 от 3 мая 2021 года, по направлению «Невель (граница Российской Федерации и Беларусь) – Полоцк (Беларусь)» тариф установлен в размере 1,62 белорусского рубля за 1 тонну нетто (без НДС). При расчете в иностранной валюте тариф по данном направлению составит 45,39 российского рубля за одну тонну.

По направлению «Унеча (Высокое) (граница Российской Федерации и Республики Беларусь) – Полоцк (Беларусь)» тариф составляет 6,26 белорусского рубля за 1 тонну, при расчете в инвалюте — 175,60 российских рублей.

Тариф на прокачку нефти по маршрутному направлению «Полоцк-Новополоцк» установлен в размере 0,02 белорусского рубля за 1 тонну, в иностранной валюте — 0,46 российского рубля за 1 тонну.

«Уровень установленных тарифов определен в соответствии с методикой (механизмом) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утвержденной Министерством экономики Республики Беларусь по согласованию с Федеральной службой по тарифам Российской Федерации, от 27 января 2010 г», - говорится в сообщении МАРТ.