К 2023 году подготовят проект скоростного пассажирского ж/д сообщения из столицы в Нацаэропорт Минск

Лукашенко 29 апреля подписал указ № 165 "О проектировании скоростного пассажирского железнодорожного сообщения". Об этом сообщает его пресс-служба.

Документом предусмотрено, что в 2021-2023 годах будет подготовлена проектная документация по трем инвестиционным проектам: "Организация скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск-Городище-Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень"-Национальный аэропорт Минск", "Модернизация устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи, устройств технологического электроснабжения на участке Степянка-Городище с учетом строительства третьего главного железнодорожного пути" и "Развитие Минского железнодорожного узла с увеличением пропускной способности участка Минск-Городище".

В указе также определены заказчик, генеральная проектная организация, источники финансирования и условия реализации проектов.