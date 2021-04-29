Последнее обновление: 29.04.2021 15:05

«Гомельтранснефть Дружба» будет сама формировать тарифы

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 27 от 15 апреля 2021 г. ОАО «Гомельтранснефть Дружба» предоставлено право самостоятельно формировать тарифы на оказываемые услуги в рамках установленных предельных максимальных и предельных минимальных их значений.

Как сообщает МАРТ, речь идет о транспортировке нефтепродуктов по магистральному трубопроводу ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на территории Беларуси по направлениям «Полоцк-Крулевщизна» и «Полоцк-Фаниполь».

При этом предельные максимальные тарифы установлены на уровне ранее действовавших фиксированных тарифов.

«Изменение способа регулирования данных тарифов будет способствовать проведению более гибкой ценовой политики», - отметили в МАРТ.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.



blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование