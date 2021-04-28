Последнее обновление: 28.04.2021 10:32

АБР прогнозирует рост развивающихся экономик Азии в 2021 году на 7,3%

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост развивающихся экономик региона в среднем на 7,3% в 2021 году, несмотря на сохраняющуюся угрозу коронавируса.

Как сообщается, оптимистичный прогноз связан с надеждами на восстановление мировой экономики, а также с прогрессом в деле распространения вакцин. Кроме того, АБР ожидает рост ВВП Китая на 8,1% в 2021 году, а также рост ВВП Индии на 11% за аналогичный период.

К развивающимся экономикам банк причисляет 45 стран и регионов Центральной, Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, а также Тихого океана.

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