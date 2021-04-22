Последнее обновление: 22.04.2021 15:42

Украина вводит пошлину на технику МАЗа в размере 35%

Украина вводит пошлину на технику МАЗа в размере 35%.

Как сообщает украинская межведомственная комиссия по международной торговле, Беларусь создала искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в госзакупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на белорусский рынок.

Такие действия Беларуси противоречат договору о зоне свободной торговли и считаются дискриминационными и недружественными.

В этой связи Украина вводит пошлину в размере 35% от таможенной стоимости на грузовики, автобусы и спецтехнику белорусского производства.

Решение вступит в силу через 10 дней.



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