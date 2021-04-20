Последнее обновление: 20.04.2021 18:05

Подписан указ об организации в Беларуси вступительной кампании в 2021 году

Лукашенко подписал указ № 155 «Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2021 году».

Документ предусматривает создание государственной комиссии, которая будет контролировать подготовку и проведение вступительных испытаний в вузы и средние специальные учебные заведения в 2021 году.

Среди членов комиссии — парламентарии из верхней и нижней палат, а также руководители органов госуправления, члены общественных организаций и работники контролирующих органов. Возглавляет комиссию вице-премьер Игорь Петришенко.

Комиссия создана для «обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и предоставления абитуриентам равных возможностей при поступлении в вузы и ссузы». Члены комиссии будут контролировать процесс подготовки и проведения ЦТ и других форм вступительных испытаний, а также будут принимать граждан по вопросам подготовки и проведения вступительных испытаний.

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