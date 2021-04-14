Последнее обновление: 14.04.2021 17:31

Лукашенко предложил Алиеву углубить сотрудничество в сфере поставок углеводородного сырья

Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым предложил углубить сотрудничество в поставках углеводородного сырья.

«Нам, может быть, следует где-то рассмотреть вопрос углубления отношений именно в этой сфере - очень, конечно, тонкий и щепетильный в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических и политических событий. Но тем не менее нет нерешаемых вопросов», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Ранее белорусский посол в Азербайджане Андрей Равков сообщил, что Беларусь планирует закупить у Азербайджана 1 млн тонн нефти в 2021 году, уже поставлено 270 тыс. тонн. В прошлом году Азербайджан поставил в Беларусь примерно 800 тыс. тонн нефти.

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