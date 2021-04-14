Совбез Молдовы просит прокуратуру расследовать коррупцию в страховом секторе

Президент Молдовы Майя Санду по итогам заседания Высшего совета безопасности (ВСБ) во вторник призвала генеральную прокуратуру расследовать коррупционные схемы на страховом рынке республики.

«ВСБ обратился в генеральную прокуратуру с просьбой расследовать случаи использования страховых компаний и их банковских счетов в процессах кредитования и приватизации государственных активов, связанных с группами интересов и вовлеченных в другие расследуемые мошенничества», - написала она на своей странице в Facebook.

По словам Санду, за сомнительными сделками стоят экс-лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк, лидер партии «Шор» Илан Шор, а также бизнесмен Вячеслав Платон. Президент также подвергла критике работу Национальной комиссии по финансовому рынку и страховую компанию Moldasig. «Эти многолетние схемы подвергают опасности деньги граждан, создают серьезные риски для страхового сектора, а также для государственного бюджета», - отметила президент.