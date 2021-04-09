Тихановская призвала Глобальные профсоюзы защитить рабочих в Беларуси

Светлана Тихановская направила письмо в Совет глобальных профсоюзов и Международную конфедерацию профсоюзов с просьбой защитить права рабочих в Беларуси.

Глобальный союз IndustriALL представляет более 50 миллионов рабочих из 140 стран мира, занятых в горнодобывающей, энергетической и перерабатывающей отраслях. В марте Светлана Тихановская уже встречалась с руководством IndustriALL во время рабочего визита в Швейцарию.

В частности, Тихановская предложила зарубежному бизнесу отказаться от спонсорства любых спортивных или культурных мероприятий в Беларуси, проводимых режимом.

Также, зарубежные партнеры могут требовать от белорусских партнеров сделать публичными факты нарушения прав человека на предприятиях и взаимодействовать с демократическими профсоюзами и стачкомами.

Помимо этого, предлагается проводить просветительскую работу - разъяснять своим беларусским поставщикам и партнерам, что любые действия руководства, нарушающие права человека и стандарты ведения бизнеса, неприемлемы, в том числе и преследование за выражение политических взглядов.

В письме Светлана Тихановская также призвала поднять через профсоюзы данные вопросы в тех компаниях, которые работают c Беларусью и с которыми у Союза выстроены взаимосвязи: Danone, Coca-Cola, Nestle, Yara International, Bosch, Siemens, Hilton и многие другие.

«Важно обеспечить защиту рабочих, участвующих в демократическом движении в Беларуси на работе и вне ее. Также Тихановская призвала поддержать независимые профсоюзы в Беларуси», - говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.