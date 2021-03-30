Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в Беларуси повышаются с 1 апреля

Беларусь с 1 апреля 2021 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно постановлению Совмина № 176 от 29 марта 2021 года, экспортные пошлины на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составят $57,6 за 1 т (ранее – $49,6); прямогонный бензин – $31,6 за 1 т (ранее – $27,2); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $17,2 за 1 т (ранее – $14,8).