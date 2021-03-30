Латушко призывает беларусов выводить деньги из банков

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко призвал беларусов не хранить деньги в банках, а все свободные средства в белорусских рублях конвертировать в валюту.

Свой призыв он объяснил денежной эмиссией Нацбанка во второй половине 2020 года.

«Благодаря честным чиновникам мы узнали, что Нацбанк провел экономически необоснованную эмиссию во втором полугодии 2020 года, чтобы хоть как-то удержать режим на плаву. Плата за это – инфляция, которую пытаются удержать постановлением об ограничении роста цен. Но экономика так не работает», - заявил Латушко.

«Несколько месяцев и придет девальвация. Оккупанты введут ограничения на валютные операции, на снятие депозитов – или попросту начнут грабить наши счета. Сейчас вся их надежда – только на НАШИ деньги», - утверждает он.

В этой связи он призывает граждан Беларуси «забрать все свои депозиты из банков», «снять все деньги со своих банковских карт, то же самое сделать и в день зарплаты, стипендии или пенсии».

Кроме того, Латушко рекомендует «каждый день переводить наличные деньги в валюту в рамках своих возможностей».

«Акция «Банкомат – обменник – банк» – это то, что сегодня по силам каждому. Каждому, кто хочет перемен», - заключил Латушко.