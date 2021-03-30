Власти Минска сделают платными все парковки внутри 2-го кольца

Власти Минска планируют сделать платными все востребованные парковки внутри второго кольца в Минске до конца текущего года.

«Сейчас в Минске работает сеть платных открытых парковок на 4,1 тыс. машино-мест. До конца 2022 года её планируется развить до 10 тысяч с взиманием платы за парковку на всех востребованных парковочных зонах в границах второго кольца. Также предлагается внедрить более гибкие тарифы с возможностью предоставления ограниченного числа абонементов на закрытые парковки для максимально равномерного распределения их загрузки», - говоритсяв сообщении пресс-службы Мингорисполкома.

Отмечается, что в городе будет усилен контроль за неправомерной парковкой автотранспорта.