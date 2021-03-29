В Беларуси создана комиссия по борьбе с легализацией преступных доходов

В Беларуси создана межведомственная комиссия по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Согласно постановлению Совмина РБ №170 от 25 марта 2021 года, комиссия является постоянно действующим межведомственным органом, который координирует деятельность государственных органов, государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий" в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Комиссия займется разработкой предложений о реализации и совершенствовании государственной политики в сфере предотвращения легализации, координацией деятельности госорганов, Администрации ПВТ в сфере предотвращения легализации, разработкой комплекса мер по повышению эффективности национальной системы предотвращения легализации, а также мониторингом выполнения международных обязательств Беларуси по вопросам предотвращения легализации.

Руководителем комиссии назначен глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов. Его заместителем стала зампредседателя правления Нацбанка Илона Ледницкая, а секретарем комиссии - директор Департамента финансового мониторинга КГК Вячеслав Реут.