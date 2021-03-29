Последнее обновление: 29.03.2021 08:50

Власти Беларуси будут увольнять призывающих к забастовкам работников

Белорусские власти намерены внести поправки в законодательство, позволяющие нанимателю разрывать контракты с работниками, призывающих к забастовкам на предприятиях по политическим мотивам.

«Мы предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются», - сообщил в эфире зомбоящика замгоссекретаря Совета безопасности РБ Александр Рахманов.

Он сказал, что во время призывов к забастовкам на предприятиях «ни о каком трудовом споре речи не шло».

«Принимались меры для того, чтобы расшатать коллектив, чтобы приостановить или вообще остановить работу предприятия и, как мы видим в дальнейшем, поделить рынки, в том числе и зарубежные, на которых продукция наших предприятий пользуется спросом», - озвучил Рахманов один из агитпроповских тезисов Лукашенко о б исключительной востребованности белорусской продукции.

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