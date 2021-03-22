Турецкая лира рухнула на 17% после решения Эрдогана уволить главу ЦБ

Турецкая лира обвалилась на открытии торгов в понедельник после того, как президент страны Реджеп Эрдоган уволил главу центрального банка через два дня после повышения ключевой ставки.

Курс доллара к лире с 7,22 лиры за доллар в пятницу подскочила до 8,3415 доллара и едва не обновил исторический минимум, показанный в ноябре прошлого года.

Рынку «предстоит долгий и черный понедельник», сказал Reuters управляющий хедж-фондом на турецком рынке.

Эрдоган уволил третьего главу ЦБ за последние два года. Наджи Агбал успел проработать на своем посту чуть больше пяти месяцев и лишился его после того, как в четверг повысил ключевую ставку с 15% до 17% годовых.

За время в должности Агбал увеличил стоимость займов почти вдвое, чтобы оставить обвал лиры и затормозить инфляцию, достигающую двузначных значений при цели ЦБ в 5%, отмечает finanz.ru.

Агбал на 180 градусов развернул денежную политику в Турции после своего предшественника - Мурата Уйсала, пытавшегося воплотить в жизнь нетрадиционные экономические представления президента Реджепа Эрдогана, по мнению которого, повышение ставок не тормозит инфляцию, а разгоняет ее.