Власти Литвы не хотят расширения терминала Беларуськалия в Клайпеде

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) отклонил жалобу терминала Biriu kroviniu terminalas (BKT), осуществляющего перевалку минеральных удобрений белорусского производителя "Беларуськалий", на отказ литовского правительства в проекте расширения в Клайпедском морском порту.

"Судейская коллегия, признавшая аргументы апелляционной жалобы необоснованными, отклонила ее, а решение суда первой инстанции оставляет неизменным", - говорится в постановлении ГАСЛ, сообщил Интерфакс-Запад.

Таким образом, суд поставил точку в длившемся полтора года споре компании с властями Литвы, которые считают BKT, на 30% принадлежащий "Беларуськалию", компанией, не отвечающий интересам национальной безопасности.

Предыдущая инстанция, Вильнюсский окружной административный суд, приняла соответствующее постановление в декабре прошлого года.

По оценке ГАСЛ, оспариваемый пункт правительственного постановления является правильным и обоснованным, он принят с учетом совокупности фактических обстоятельств и информации о несоответствии BKT интересам нацбезопасности.

Основным владельцем BKT является предприниматель Игорь Удовицкий. Ему же и Ольге Удовицкой через компанию Ferteksos transportas принадлежат 100% действующего рядом с Biriu kroviniu terminalas в порту Клайпеды терминала Nemuno terminalas.