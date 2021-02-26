Последнее обновление: 26.02.2021 10:53

Минэнерго Беларуси задумалось над майнингом

Минэнерго Беларуси изучает целесообразность запуска майнинг-пулов в стране, что позволит пристроить часть электроэнергии БелАЭС.

"Для нас это новое направление. Оно интересное, но для того, чтобы приступить к нему, необходимо детальное, комплексное изучение этого вопроса, в том числе и оценка возможных рисков, связанных с таким видом деятельности. Этим занимаемся", - сообщил сегодня глава Минэнерго Беларуси Виктор Каранкевич, ссылаясь в первую очередь на опыт Китая.

Но при всех плюсах запуска майнинга криптовалют в синеокой у этой затеи есть два огромных минуса – нерасторопность чиновников и очень дорогая электроэнергия.

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