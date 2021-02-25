Китайские власти заявили о полной победе над абсолютной бедностью

Китай одержал победу в борьбе с абсолютной бедностью. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном достижениям страны в ликвидации бедности.

«Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа наша страна одержала полную победу над абсолютной бедностью», - заявил Си Цзиньпин, которого цитирует агентство «Синьхуа».

Он отметил, что 98,99 млн жителей сельской местности вышли из бедности, из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тыс. деревень. За последние восемь лет Китай инвестировал в борьбу с бедностью порядка 1,6 трлн юаней (около 246 млрд долларов).