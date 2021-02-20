Последнее обновление: 20.02.2021 09:42

S&P отозвало долгосрочный кредитный рейтинг «Уралкалия»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) отозвало долгосрочный кредитный рейтинг (РДЭ) «Уралкалия» на уровне «BB-».

В S&P отметили, что рейтинг был отозван в связи с запросом компании, а также отсутствием актуальной и полной информации о ее мажоритарном акционере «Уралхим», передает ТАСС.

«Мы не смогли получить достаточную релевантную информацию о деятельности «Уралхима», его долговой позиции, движении денежных средств, а также о влиянии «Уралхима» на финансовую и дивидендную политику «Уралкалия». Мы не ожидаем получения этой информации и в будущем, поэтому не можем поддерживать рейтинги «Уралкалия», - добавили аналитики.

«Уралкалий» - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).Чистый убыток «Уралкалия» по МСФО в первом полугодии 2020 г. составил 11,5 млрд руб. против прибыли в 54,4 млрд руб. годом ранее.

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