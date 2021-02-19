БМЗ претендует на звание «Титаника» отечественной промышленности

Белорусский металлургический завод может стать иди уже стал Титаником отечественной промышленности на современном этапе.

Как сообщалось, власти уже предприняли отчаянные меры для спасения предприятия, основная задача которого сводится к функции обменника: конвертацию белорусских рублей в валюту.

В частности, ради спасения БМЗ выпущены облигации Минфина на $722,1 млн с "бесконечной " конвертаций в новые выпуски - Минфин Беларуси 28-29 января 2021 года в закрытом режиме осуществил размещение 5 выпусков валютных долгосрочных облигаций на сумму $619,2 млн на 9,5 лет по ставке 5,5% годовых.

Также, туда же ушли бюджетная ссуда на сумму $401,5 млн. и взнос государства в уставный фонд БМЗ через допэмиссию акций в $370,6 млн.

Пикантные детали плана по спасению Титаника с долгом под $1,5 млрд. опубликовала Наша Нива, подтвердив предположение, что это план реализуется в рамках очередного ДСП-указа.

В частности, издание отмечает, что с БМЗ списывается 15% всего долга, с таким же дисконтом выкупаются ранее выпущенные заводом облигации. Упомянутая бюджетная ссуда предоставлена до 2050 года. Внешние обязательства БМЗ (кредиты под госгарантии) будут погашаться Минфином за счет валютных доходов бюджета РБ.

Издание сообщает еще одну подробность: начиная с зимы 2020 года БМЗ ежемесячно берет кредит на сумму около $6 млн. для выплаты зарплат.