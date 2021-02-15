Последнее обновление: 15.02.2021 16:49

В ЕС хотят вакцинировать от коронавируса всех желающих до конца лета

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что цель ЕС - привить от коронавируса всех желающих граждан до конца лета. Об этом он сказал в эфире канала BFMTV.

"Цель ясна: вакцинировать всех в Европейском Союзе, кто хочет это сделать, до конца лета", - сказал Бретон, которого цитирует "Европейская правда".

Для достижения этой цели, добавил он, ЕС не нужно больше вакцин, чем те, что уже заказаны, поскольку в течение нескольких недель Европа должна получить пять различных препаратов.

"Менее чем за год у нас будет пять вакцин, которые работают. Это большое научное достижение", - заявил французский комиссар.

Однако, добавил он, проблема заключается не в науке, а в производстве, которое нужно увеличивать.

"Для строительства новых заводов нужно пять лет. Мы должны начать с существующих заводов, которых в Европе и Швейцарии - около 10", - сказал Бретон.

Комиссар добавил, что хочет, чтобы Европа стала ведущим континентом в производстве вакцин в течение 18 месяцев.

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