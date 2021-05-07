ЕС готов обсудить снятие патентной защиты по вакцинам от COVID-19

Европейский Союз готов рассмотреть предложение США обсудить отмену патентной защиты вакцин против COVID-19. Такое заявление озвучила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европейский Союз также готов обсудить любое предложение, которое поможет разрешить кризис эффективным и прагматичным образом, и поэтому мы готовы обсудить то, как предложение США об отказе от защиты интеллектуальной собственности на вакцины может помочь в достижении этой цели", - заявила фон дер Ляен в своей речи в Европейском университетском институте Флоренции.

В то же время она добавила, что главным приоритетом ЕС, по-прежнему является "наращивание производства для достижения глобальной вакцинации", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Снятие патентной защиты по вакцинам может позволить бедным странам массово производить препараты-синонимы запатентованных вакцин.

Заявление фон дер Ляен прозвучало на следующий день после того, как администрация президента Байдена резко изменила позицию США, поддержав отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал отказ от патентной защиты вакцин против коронавируса одним из возможных способов увеличения производства и доступа к вакцинам.

США заявили, что поддерживают переговоры во Всемирной торговой организации для достижения глобального согласия по этому вопросу.

енеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал изменение позиции США "монументальным моментом в борьбе против COVID-19".

В то же время производители лекарств, которые теряют доход из-за лишения патентных прав на вакцины против COVID-19 и другие критики, нашли недостатки в этом предложении, пишет агентство Reuters.

По их словам, из-за сложности производства вакцин свободного доступа к интеллектуальной собственности недостаточно для немедленного увеличения производства препаратов. Компания Moderna отказалась от своих патентных прав в октябре, а в четверг заявила об отсутствии компаний, способных быстро сделать аналогичную вакцину и получить на нее разрешение.

Германия отвергла эту идею, заявив, что глобальная нехватка вакцин связана с ограниченными производственными мощностями и стандартами качества, а не с проблемами патентной защиты.