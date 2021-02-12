Mail.ru запустит собственную платежную систему на базе Alipay

Mail.ru Group, холдинг USM Алишера Усманова, "Мегафон", Российский фонд прямых инвестиций и финтех-компания Джека Ма Ant Group (владеет платежной системой Alipay) создадут в течение года два совместных предприятия в сферах платежей и финансов.

Об этом говорится в совместном сообщении компаний, передает ТАСС.

Согласно условиям сделки, в платежное СП Mail.ru Group внесет активы стоимостью 4,5 млрд рублей: 100% в РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" и платежную систему VK Pay, которые при этом останутся финансовым и платежным инструментами экосистемы Mail.ru Group. В результате Mail.ru Group станет самым крупным акционером в платежном СП с долей 40%.

В финансовое СП Mail.ru Group внесет 870 млн рублей в обмен на долю в 5,95%. USM внесет в финансовое СП денежные средства и активы, в том числе 100% в "АСК Ренессанс", 100% в банке "Раунд" и 100% в платежном сервисе "ИнПлат". Какие активы и или средства внесут в оба СП другие участники сделки и как распределятся остальные доли в СП, в компаниях не раскрывают.

Закрытие сделок ожидается в 2021 году после того, как будет выполнен ряд условий, в том числе получено одобрение третьих сторон. После завершения сделки более 50% голосов в предприятиях будет принадлежать российским участникам, уточняется в сообщении. Для контроля за ходом сделки был сформирован комитет совета директоров.