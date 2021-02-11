Mastercard начнет принимать платежи в криптовалютах

Американская финансовая корпорация Mastercard намерена в 2021 году начать осуществлять операции с несколькими криптовалютами в рамках принадлежащей компании одноименной международной платежной системы.

Об этом говорится в сообщении исполнительного вице-президента Mastercard по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Раджа Дамодарана, передает ТАСС.

«…в этом году Mastercard начнет поддерживать операции с определенными криптовалютами, совершаемые напрямую через нашу сеть», - говорится в публикации, размещенной в среду на сайте корпорации.

Отмечается, что компания планирует тщательно подходить к выбору криптовалют, операции с которыми будут поддерживаться. Дамодаран подчеркнул, что компания намерена обслуживать операции не со всеми существующими сегодня криптовалютами, не уточнив, о каких конкретно криптовалютах идет речь.

«В дополнение к этому, Mastercard активно взаимодействует с несколькими крупными центральными банками по всему миру, поскольку они рассматривают планы по запуску новых цифровых валют, получивших название CBDC (цифровая валюта центрального банка - прим. ТАСС), чтобы предложить своим гражданам новый способ оплаты», - сообщается в публикации.

Вице-президент Mastercard информировал, что в прошлом году корпорация также создала для этих банков платформу для тестирования возможностей операций с цифровыми валютами.