Последнее обновление: 10.02.2021 16:58

Россия обещает Лукашенко скорый выход к Балтийскому морю

Физический транзит белорусского экспорта через российские порты на Балтике скоро заработает, Москва и Минск обсуждают вопрос о перевалке через них белорусских калийных удобрений.

"В России оперативно проработали запрос белорусской стороны. Возможности железной дороги и терминалов позволяют обеспечить перевозку и перевалку производимых в Беларуси нефтепродуктов. Сейчас завершаем согласование с партнерами всех необходимых деталей, что позволит в скором времени запустить физический транзит белорусского экспорта через российские порты на Балтике", - заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, "на повестке дня – вопрос о перевалке через российские порты калийных удобрений производства Белоруссии".

"В целом наши союзники могут быть уверены, что Россия, независимо от политической конъюнктуры, обеспечит им выход к морю", - подчеркнул Руденко.

На прошлой неделе стало известно, что дочернее предприятие "Белорусской нефтяной компании" BNK (UK) Limited временно приостановило экспорт нефтепродуктов через Клайпеду по новым контрактам.

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