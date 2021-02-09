Последнее обновление: 09.02.2021 16:05

Акции Starlink разместят на бирже, когда проект будет рентабельным

Американская компания SpaceX осуществит первичное публичное размещение акций (IPO) своего проекта Starlink, предусматривающего вывод на орбиту Земли микроспутников для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, когда будет уверена в рентабельности этого предприятия.

Об этом сообщило во вторник агентство Блумберг со ссылкой на переписку главы SpaceX Илона Маска с пользователями «Твиттера».

Маску задали вопрос о возможных сроках размещения акций Starlink, планами которого президент компании Гуинн Шотуэлл поделилась с инвесторами в Майами (штат Флорида) еще год назад.

«SpaceX, чтобы добиться рентабельности Starlink, требуется сначала преодолеть значительное превышение наличных выплат над поступлениями в течение следующего года или около того», - ответил глава и основатель компании. «Исторически каждая новая группировка спутников становится разорительным предприятием. Мы надеемся первыми избежать этого», - добавил он, передает ТАСС.

SpaceX уведомила ранее Федеральную комиссию по связи США о том, что у спутниковой системы доступа в интернет насчитывается «более 10 тыс. пользователей в Соединенных Штатах и за их пределами». Как уточнил телеканал Си-эн-би-си, стоимость этой услуги определена в 99 долларов в месяц. Оборудование, включающее абонентское устройство и WiFi-роутер, обойдется в 499 долларов на человека.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в 10 млрд долларов. К концу 2018 года на свой проект SpaceX удалось привлечь 507 млн долларов.

В декабре 2018 года SpaceX подписала с ВВС США контракт на 28 млн долларов, предусматривающий тестирование системы Starlink с целью возможного ее использования для военных нужд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink. Сейчас на орбите насчитывается чуть более тысячи таких спутников.

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