Глава ЕЦБ прогнозирует рост ВВП еврозоны примерно на 4% в 2021 году

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует рост ВВП стран еврозоны на 4% в 2021 году. Тем не менее возвращение к доковидному уровню экономической активности не следует ожидать раньше середины 2022 года. Об этом заявила глава организации Кристин Лагард в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Мы по-прежнему убеждены в том, что 2021 год станет годом восстановления экономики: оно было отложено, но не подорвано, - заявила Лагард, которую цитирует ТАСС. - Мы ожидаем роста примерно к середине года, хотя неопределенность сохраняется, поскольку мы не застрахованы от еще неизвестных рисков. Давайте проясним: мы не вернемся к докоронавирусному уровню экономической активности раньше середины 2022 года".

По ее словам, в этом году следует ожидать роста ВВП на уровне "4% или ниже", что станет "значительным увеличением показателей после спада ВВП на 6,8% в 2020 году". Глава финансовой организации подчеркнула, что все будет зависеть от успеха кампаний вакцинации в разных странах, а также от экономических мер, которые примут правительства для борьбы с последствиями кризиса.

"Мы стремимся оставаться активными на рынках как минимум до марта 2022 года, чтобы поддерживать и сохранять финансовые условия в Европе", - добавила Лагард. Она отметила, что ЕЦБ готов продолжить программу выкупа бондов в связи с пандемией и после марта 2022 года, если совет управляющих посчитает, что экономике еврозоны по-прежнему будет необходима такая поддержка. Глава финансовой организации полагает, что отмена помощи должна происходить плавно, поскольку "все страны зоны евро выйдут из кризиса с большими долгами" и экономике потребуется время на восстановление. В то же время она категорически отвергла предложения о списании долгов перед ЕЦБ.