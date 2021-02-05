Население Беларуси в январе 2021 года купило $154,3 млн.

В январе 2021 года население Беларуси предпочло конвертировать в валюту текущие рублевые доходы, что обусловлено оправданными девальвационными ожидания, и в итоге купило на чистой основе $154,3 млн.

В декабре 2020 года население купило $230,897 млн.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в январе 2021 года составила $766,8 млн., в том числе наличной валюты - $440,6 млн., безналичной валюты - $326,2 млн.

Продажа иностранной валюты населению Беларуси в январе 2021 года составила $612,6 млн., в том числе наличной валюты - $448,4 млн., безналичной валюты составила - $164,2 млн.