Последнее обновление: 04.02.2021 21:04

Власти РБ отменили ограничение по сумме для получения экспортного кредита

В Беларуси подписан указ №39, предоставляющий Банку развития РБ в рамках экспортного кредитования в 2021-2022 годах помимо экспортных кредитов использовать такие финансовые инструменты, как факторинг (уступка денежного требования), постфинансирование и дисконтирование аккредитивов.

По списку правительства, в 2021-2022 годах предоставляется право банкам Беларуси выдавать экспортные кредиты резидентам для производства товаров, работ, услуг и последующей их реализации нерезидентам.

Кроме того, отменено ограничение по минимальной сумме экспортной поставки, ниже которой экспортный кредит не предоставляется. В настоящее время это $200 тыс.

Страховым организациям, собственный капитал которых составляет не менее Br25 млн, предоставляется право без привлечения средств бюджета для осуществления страховых выплат проводить страхование экспортных рисков.



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