Латушко: Единая валюта с Россией – угроза суверенитету Беларуси

Член президиума Координационного совета Павел Латушко назвал единая валюту с Россией угрозой суверенитету Беларуси, а также сообщил об ускоренной работе по подписанию соответствующей дорожной карты.

«Возобновление в госорганах Беларуси работы по подписанию дорожной карты о единой валюте с Россией – угроза суверенитету Беларуси. Судя по информации, которая есть у Народного антикризисного управления, над дорожной картой в ускоренном темпе за спиной беларуского народа, тайно работают в Нацбанке и других госорганах Беларуси», - заявил Латушко в телеграм-канале.

«Убежден, что любые важнейшие для страны решения можно принимать только публично и с согласия беларуского народа. В стране полный правовой дефолт, массовые нарушения прав человека, не работает ни один демократически сформированный институт власти. Важно также помнить, что любые договоренности нелегитимного президента не имеют никакой юридической силы – юридически ничтожны. Только беларуский народ вправе решать свою судьбу и будущее Независимой Беларуси», - подчеркнул он.

Накануне, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Беларуси и России «нужно интегрироваться тесней и реализовывать весь потенциал Союзного договора, включая … самые разные вопросы, вплоть до единой валюты».