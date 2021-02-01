ЕАЭС повременит с техрегламентом на энергопотребляющие устройства до 1 сентября 2022 года

Совет Евразийской экономической комиссии отложил на 1 год срок вступления в силу технического регламента "О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств" и отдельных требований к нему.

"Техрегламент начет действовать 1 сентября 2022 года", - сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

Решение позволит бизнесу перестроиться под новые требования и восстановить свою деятельность в условиях отмены ограничений, связанных с коронавирусом.

"Также на 1 марта 2022 года перенесен срок принятия документа, который устанавливает формы этикеток энергопотребляющих устройств разных видов и правила их оформления", - сообщила Малкина.