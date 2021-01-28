Беларусь может стать запретной для китайских туристов

Беларусь может со временем оказаться в списке стран, которые запрещено посещать китайским гражданам из-за того, что в синеокой есть легальные казино.

В августе 2020 года власти Китая анонсировали разработку «черного списка» пунктов назначений с легальными азартными играми, куда не смогут поехать граждане КНР. Этот список до сих пор не опубликовали, но на днях стало известно, что Китай расширяет свой блэклист.

Инициатором идеи выступило Министерство культуры и туризма Китая, представители которого хотят ограничить возможность путешествий своих граждан в страны, которые продвигают игорный туризм для китайцев.

Предполагается, что в этот список вошли ряд направлений в Юго-Восточной Азии, включая Филиппины, Камбоджу и Мьянму. Многие казино и игорные заведения в этих странах рассчитаны именно на граждан материкового Китая, где запрещены азартные игры.

На прошлой неделе посольство Китая в Камбодже также призвало своих граждан избегать азартных игр и «высокооплачиваемых ловушек для вербовки». А ровно год назад официальный Пекин запретил онлайн-гемблинг в стране.

Напомним, единственная легальная азартная игра на большей части материкового Китая — национальная лотерея. Несмотря на это, китайские Макао и Гонконг считаются ключевыми городами для игорного бизнеса не только в Азии, но и во всем мире.

С помощью банков и различных финансовых технологи власти КНР также отслеживают переводы наличных средств между Макао/Гонконгом и материковым Китаем.