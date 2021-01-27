Следственный комитет РБ расследует взятки менеджмента крупных госпредприятий

Следственный комитет Беларуси 24 декабря 2020 года возбудил уголовные дела в отношении должностных лиц ряда промышленных предприятий страны по фактам взяточничества.

«По данным следствия, руководители среднего звена ОАО «МЗКТ», ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Минский тракторный завод» 22-23 декабря получили от представителя российского субъекта хозяйствования в качестве взятки денежные средства в размерах от 50 до 250 тысяч российских рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию», - говорится в сообщении СК РБ.

По предварительной информации, должностные лица получили вознаграждение за закупку бракованной продукции.

«По уголовному делу были задержаны семь работников указанных предприятий. Все они признали факт получения денежных средств и сотрудничают со следствием. В настоящее время к пяти из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к двоим – залог», - сказано в сообщении.