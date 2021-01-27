Последнее обновление: 27.01.2021 13:25

Следственный комитет РБ расследует взятки менеджмента крупных госпредприятий

Следственный комитет Беларуси 24 декабря 2020 года возбудил уголовные дела в отношении должностных лиц ряда промышленных предприятий страны по фактам взяточничества.

«По данным следствия, руководители среднего звена ОАО «МЗКТ», ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Минский тракторный завод» 22-23 декабря получили от представителя российского субъекта хозяйствования в качестве взятки денежные средства в размерах от 50 до 250 тысяч российских рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию», - говорится в сообщении СК РБ.

По предварительной информации, должностные лица получили вознаграждение за закупку бракованной продукции.

«По уголовному делу были задержаны семь работников указанных предприятий. Все они признали факт получения денежных средств и сотрудничают со следствием. В настоящее время к пяти из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к двоим – залог», - сказано в сообщении.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование