Последнее обновление: 26.01.2021 12:18

Джо Байден сомневается в успехе импичмента Дональду Трампу

Президент Джо Байден сомневается в успехе импичмента своему предшественнику Дональду Трампу. Об этом он заявил во вторник, 26 января, в интервью телеканалу CNN.

Байден подчеркнул, что поддерживает импичмент против Трампа, однако считает, что он не наберет достаточного количества голосов в Сенате Конгресса США. Для признания импичмента он должен набрать две трети голосов, против Трампа должны выступить по меньшей мере 17 республиканцев. Байден считает такой исход маловероятным, передает DW.

Резолюция об импичменте Трампа была одобрена Палатой представителей 13 января. В понедельник вечером 25 января она была передана в Сенат. Процесс импичмента начнется после 8 февраля.

Трамп - первый в истории президент США, который подвергся процедуре импичмента дважды. В этот раз его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов. В результате погибли несколько человек.

Если Трамп будет подвергнут импичменту, он потеряет возможность занимать государственные должности, в том числе вновь баллотироваться в президенты США.

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