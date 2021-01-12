Демократы инициируют процедуру импичмента Трампа 13 января

Члены Демократической партии в Палате представителей Конгресса США 13 января инициируют процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, если вице-президент Майк Пенс не воспользуется 25-й поправкой американской Конституции и не объявит главу государства неспособным выполнять свои обязанности.

Об этом в понедельник, 11 января, сообщил лидер демократического большинства нижней палаты Стени Хойер, передает DW.

До этого ряд законодателей-демократов официально внес в Палату представителей резолюцию об импичменте Трампу в связи с обвинением в "подстрекательстве к мятежу". Члены Демократической партии предложили одобрить резолюцию единогласно без проведения поименного голосования, однако республиканцы заблокировали это решение.

Запуск процедуры импичмента позволил бы Сенату заняться рассмотрением вопроса о возможном суде над Трампом и отстранении его от должности, однако, по мнению ряда наблюдателей, этот процесс едва ли возможно было бы завершить до инаугурации избранного президента Джозеф Байдена 20 января.

Обвинение со стороны Сената также позволило бы воспрепятствовать Дональду Трампу в случае его попытки занять должность главы государства в 2024 году. Впервые в истории США конгрессмены попытаются в ходе одного и того же срока вторично отстранить президента от власти.

Впрочем, демократам вряд ли стоит ждать хороших новостей из лагеря Пенса. Как сообщают CNN и NBC News со ссылкой на источники, Трампу удалось переговорить с Майком Пенсом.

Они обсудили последние четыре года совместной работы и достижения администрации Трампа. Политики сошлись во мнении, что штурмовавшие Капитолий нарушили закон и не являются частью кредо «Америка прежде всего», которое продвигал Трамп, и договорились «продолжать работать от имени страны до конца своего срока».