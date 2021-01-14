Палата представителей США второй раз проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы объявить импичмент президенту страны Дональду Трампу.

В среду, 13 января, за импичмент проголосовали 232 члена Палаты представителей, против - 197, еще пятеро воздержались. Импичмент поддержали 10 республиканцев, передает DW.

Соответствующая резолюция против Трампа принята за подстрекательство толпы сторонников к нападению на здание Капитолия 6 января. Он стал первым президентом в истории, против которого начинали процедуру импичмента дважды.

После утверждения процедуры импичмента Палатой представителей дело будет направлено в Сенат. Для обвинительного вердикта там необходимы 67 голосов сенаторов из 100. Эта планка не достигалась ни разу в истории, в том числе по первому импичменту Трампа.

По словам лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, Сенат не успеет проголосовать по этому вопросу до окончания срока Трампа 20 января, однако он может быть рассмотрен и позднее. Также Сенат может запретить Трампу претендовать на государственные должности, это сделает невозможным его выдвижение на выборах президента в 2024 году.

Противники Трампа считают, что он несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, во время которых группа сторонников президента ворвалась в здание Конгресса. В результате беспорядков погибли 5 человек.

В первый раз Палата представителей запустила процедуру импичмента Трампа в декабре 2019 года в связи с обвинениями в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию Конгресса. Однако Сенат США не поддержал эту инициативу. Обвинения были связаны с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в котором президент США якобы призывал начать расследование против своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления могла использоваться военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов (этот скандал называли "Украинагейт").