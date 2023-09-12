Последнее обновление: 12.09.2023 21:22

Палата представителей начнет процедуру импичмента Байдена

Палата представителей Конгресса США начнет официальное расследование по импичменту президента Джо Байдена, заявил спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти.

Как сообщает BBC, расследование будет сосредоточено на "обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции" в отношении президента Соединенных Штатов.

Маккарти сказал, что существуют "серьезные и достоверные" обвинения относительно поведения президента.

"Вместе эти обвинения рисуют картину коррупционной культуры", – добавил он.

Это первый шаг в политическом процессе, который может привести к голосованию в Палате представителей по импичменту Байдена. Если он будет одобрен простым большинством голосов, после этого может состояться рассмотрение в Сенате.

Республиканцы ведут расследование в отношении президента с тех пор, как получили контроль над Палатой представителей в январе. Слушания не нашли конкретных доказательств неправомерного поведения Байдена.

Республиканцы в Палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на вероятной преступной деятельности сына Байдена, Хантера Байдена, в рамках его зарубежных деловых операций.

В настоящее время Хантер Байден находится под федеральным расследованием в связи с возможными налоговыми преступлениями, связанными с его зарубежными бизнес-интересами.

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