ВОЗ предупредила о триллионных потерях из-за «вакцинного национализма»

Национализм в отношении вакцин может стоить мировой экономике до $9,2 трлн, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гейбрейесус на брифинге.

При этом он сослался на результаты анализа Исследовательского фонда Международной торговой палаты. В нем говорится, что почти половина от этой суммы — $4,5 трлн — придется на самые обеспеченные страны, передает РБК.

В частности, согласно исследованию, для США это может стоить от $45 млрд до $1,3 трлн, для Британии — от $8,5 млрд до $146 млрд, для Германии — от $14 до $248 млрд.

«Национализм в отношении вакцин может служить краткосрочным политическим целям. Но в среднесрочных и долгосрочных экономических интересах каждой страны поддерживать справедливость при распределении вакцин», — подчеркнул Гебрейесус.

Он заявил, что пока идет обсуждение вопроса, «обеспеченные страны применяют вакцины, а наименее развитые — сидят и ждут». Гебрейесус также подчеркнул, что с каждым днем разрыв между имущими и неимущими становится все больше.

В международных организациях ранее неоднократно поднимали тему неравномерного распределения вакцины от коронавируса. В частности, в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что вакцина должна рассматриваться как глобальное общественное благо, и призвал государства финансировать инициативу COVAX, которая направлена на обеспечение препаратом беднейших стран.

Помимо этого, на прошлой неделе Гебрейесус сообщал, что человечество оказалось на грани «катастрофического морального провала» из-за того, что страны с более низкими доходами не получают вакцину. «И цена этого провала будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира», — утверждал глава ВОЗ.

По его словам, в 49 стран с более высокими доходами было поставлено более 39 млн доз вакцин от коронавируса, и только 25 доз попало в страну с самым низким уровнем дохода.