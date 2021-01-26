Генсек ООН заявил о худшем экономическом кризисе за 100 лет из-за коронавируса

Пандемия коронавируса привела к худшему экономическому кризису за последнее столетие, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии «Давосская повестка дня».

По словам генсека, сегодняшнее состояние мира можно охарактеризовать словом «хрупкость».

«Более двух миллионов человек умерли, и мы находимся в самом тяжелом экономическом кризисе за почти столетие. Мы видим это в неравенстве между людьми и странами, которое подчеркнула пандемия. Женщины, в частности, сильно пострадали от потери работы и дополнительных забот по уходу. Мы также видим нестабильность кризисов климата и биоразнообразия», — заявил Гутерриш, передает РБК.

Он подчеркнул, что в 2021 году мировые лидеры должны направить мир на верный путь, изменив курс и двигаясь в правильном направлении. «Мы можем использовать наше восстановление после пандемии COVID-19, чтобы перейти от уязвимости к устойчивости», — отметил Гутерриш.

При этом он напомнил, что преодоление существующих угроз и препятствий потребует диалога и сотрудничества. «Правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество, города должны работать вместе», — заявил генсек ООН.

Он также поднял тему неравномерного распределения вакцины от коронавируса, которую неоднократно поднимали в выступлениях эксперты и руководители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Гутерриш подчеркнул, что вакцины в основном поступают в развитые страны, тогда как государства с более низким уровнем доходов ее не получают. Генеральный секретарь подчеркнул, что вакцина должна рассматриваться как глобальное общественное благо и призвал финансировать инициативу COVAX, которая направлена на обеспечение препаратом беднейших стран.

Неделю назад глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус утверждал, что мир оказался на грани «катастрофического морального провала» из-за неравномерного распределения вакцины от коронавируса. «И цена этого провала будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира», — подчеркивал он.

При этом в организации допускали, что второй год пандемии может стать даже более тяжелым, чем первый, учитывая динамику передачи вируса и другие сложности.