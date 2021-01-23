Байден заявил об ухудшении экономического кризиса в США

Экономический кризис в США, спровоцированный пандемией коронавируса, продолжает расти, для борьбы с ним необходимы срочные решения.

Об этом заявил президент США Джо Байден, текст выступления опубликован на сайте Белого дома.

«Кризис только усугубляется. Ситуация не становится лучше <...>. Нам нужно принять больше мер, и мы должны действовать быстро», — указал американский лидер, передает РБК.

Байден отметил, что накануне заявки на пособия по безработице подали 900 тыс. американцев, которые присоединятся к миллионам уже потерявших работу граждан страны. Президент заявил о недопустимости подобной ситуации в США.

Политик сообщил, что предложенный им план восстановления экономики позволит создать 7,5 млн рабочих мест в 2021 году. Всего же за четыре предстоящих года Байден рассчитывает открыть более 18 млн мест.

План Байдена включает в себя прямые выплаты американцам по $1,4 тыс. на налогоплательщика, повышение размера минимальной зарплаты до $15 в час и увеличение объема еженедельного пособия по безработице. Пока проект находится на рассмотрении Конгресса.