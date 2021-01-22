Последнее обновление: 22.01.2021 15:55

Виновником прорыва теплотрассы в Минске назван погодный компенсатор

Коммунальщики пообещали сегодня восстановить теплоснабжение Московского района Минска, где вечером в четверг прорвало теплотрассу.

В результате, без теплоснабжения остались 244 жилых дома, 28 детских садов и 17 школ.

"Ориентировочно в 16.00 планируем полностью восстановить теплоснабжение всех потребителей", - сообщил главный инженер "Минских тепловых сетей" Александр Драгун.

По его словам, причиной аварии стал сильфонный компенсатор, призванный сглаживать перепады температуры в трубопроводе.

"Компенсатор предназначен для того, чтобы надежно работать при различных температурных режимах. Почему произошло повреждение металла, пока мы сказать не можем. Такие случаи у нас расследуются специальной постоянно действующей комиссией», - сообщил Драгун.

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