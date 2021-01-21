Последнее обновление: 21.01.2021 15:22

ДФР нагрянул с проверкой в «Офис по правам людей с инвалидностью»

Департамент финансовых расследований Госконтроля Беларуси начал проверочные мероприятия в отношении должностных лиц учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью».

«…проводится проверка в отношении должностных лиц просветительского правозащитного учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью» и иных лиц по вопросам возможного неправомерного завладения в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для целей оказания помощи гражданам Республики Беларусь с инвалидностью», - говорится в сообщении на сайте Госконтроля РБ.

«По результатам проверки с учетом собранных материалов будет принято решение в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства», - сказано в сообщении.

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