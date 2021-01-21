«Газпром» разместил еврооблигации на $2 млрд

«Газпром» разместил евробонды объемом $2 млрд с доходностью 2,95%, они рассчитаны на погашение в течение восьми лет.

ОБ этом сообщает РБК со ссылкой на первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова.

Во время открытия книги заказов ценовой диапазон составлял «в районе 3,25%», спустя несколько часов он снизился до уровня «в районе 3,125%». К закрытию книги ориентир по цене составил 2,9–2,95% годовых.

Большую часть спроса (75%) обеспечили международные инвесторы, в том числе из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока. «В целом инвесторский спрос получил высокую диверсификацию как по типу, так и по географии инвесторов с активным участием азиатских и европейских счетов», — говорится в заявлении Шулакова.

В октябре «Газпром» провел первое для себя размещение вечных еврооблигаций двумя траншами. Один — в долларах на $1,4 млрд, второй — в евро на €1 млрд.