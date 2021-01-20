Бывшего замдиректора Скидельского сахарного комбината осудили на 5 лет колонии

Одного из экс-руководителей Скидельского сахарного комбината приговорили к пяти годам колонии усиленного режима за неоднократное получение взяток.

Ему также назначили штраф в 14,5 тысяч рублей и запретили в течение пяти лет занимать определённые должности. Приговор был вынесен 19 января в Гродненском районном суде и в законную силу ещё не вступил, передаёт Hrodna.life.

Дело передали в суд в начале декабря прошлого года. Обвиняемым является бывший заместитель гендиректора Скидельского сахарного комбината Сергей Куликовский, который отвечал на заводе за приобретение и переработку сахарной свёклы и сырца.

В материалах дела говорилось, что обвиняемый с 2015-го по июль 2020 года получил от индивидуальных предпринимателей незаконные денежные вознаграждения за содействие в заключении выгодных договоров на перевозку сахарной свёклы и обеспечение постоянного сотрудничества с предприятием. Всего было задокументировано 16 фактов получения фигурантом взяток на сумму свыше 16 тысяч рублей. Из них 14 тысяч рублей бывший топ-менеджер возместил добровольно, пока шло следствие.

Отмечается, что Куликовского задержали прошлым летом, и его дело не связано с громким «сахарным делом», которое началось, когда 24 января 2020 года в воздушном пространстве Польши развернули самолёт «Белавиа», вылетевший из Минска в Мюнхен. Самолёт посадили в Гродно.

На борту был директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. Через несколько дней стало известно, что задержаны директора четырёх беларусских сахарных заводов.