ЕС объявил о намерении усилить роль евро как резервной валюты по отношению к доллару

Евросоюз усилит роль евро как мировой резервной валюты по отношению к доллару, в том числе будет создавать деноминированные в евро активы, проводить эмиссию специальных евробондов, создавать цифровой евро, стимулировать более широкое использования евро странами-партнерами.

Об этом говорится в опубликованной во вторник Еврокомиссией (ЕК) Стратегии повышения открытости, силы и устойчивости экономики и финансовой системы ЕС, передает ТАСС.

«Евросоюзу необходимо продвигать более сильную международную роль евро, стимулируя страны-партнеры расширять его использование, поддерживая создание деноминированных в евро активов и инструментов и укрепляя статус евро в качестве мировой резервной валюты», - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что евро должен стать основной валютой для инвестиций в проекты в сфере альтернативной энергетики во всем мире, с этой целью ЕС намерен максимально широко использовать эмиссию «зеленых» евробондов.

Кроме того, Еврокомиссия отмечает, что Европейский центральный банк с 2019 года работает над проектом создания цифровой валюты евро, которая должна дополнить классическую форму европейской валюты.

«Еврокомиссия считает необходимым значительно повысить международную роль европейской валюты, что снизит нашу зависимость, снизит стоимость наших транзакций и повысит геополитическое влияние Европейского союза», - отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя этот проект.

«Мы разместим до 1 трлн долговых обязательств, деноминированных в евро, к 2026 году, предоставив возможность инвесторам широко вкладываться в евро», - подчеркнул он. По его словам, за счет эмиссий этих евробондов Еврокомиссия, в частности, намерена финансировать программу восстановления экономики сообщества после пандемии объемом 750 млрд евро.

«Доля евро в мировых золотовалютных резервах составляет около 20% и практически не изменилась с момента создания этой валюты 20 лет назад. В то же время доля доллара сократилась с 70 до 60%, доля остальных валют, в частности китайского юаня, выросла с 10% до 18%», - отметил еврокомиссар.

Он также подчеркнул, что на евро приходится до 38% всех транзакций в мировой торговле.

Составной частью этого же документа Еврокомиссии стали предложение механизма для повышения эффективности применения европейских санкций против иностранных государств, граждан и компаний и разработка новых мер защиты своего бизнеса и граждан от экстерриториальных санкций третьих стран. США напрямую в этом документе не называются.

«Еврокомиссия предложила создать единую санкционную базу данных, которая позволит обеспечить обмен информацией о применении санкций и даст всем заинтересованным службам единый инструмент для получения информации о санкционных механизмах ЕС. Кроме того, мы намерены создать анонимную службу для получения доносов на случай нарушения санкций ЕС, - говорится в документе. - Еврокомиссия также убедится, что фонды ЕС, направляемые международным организациям в третьих странах, не используются для нарушения европейских санкционных режимов».

«Евросоюз также намерен усилить свои возможности по защите от незаконного применения иностранных экстерриториальных санкций [к гражданам и компаниям ЕС]», - отмечается в тексте. В частности, ЕС намерен усилить действие так называемого блокирующего регламента, который объявляет все иностранные экстерриториальные санкции недействительными на территории ЕС и дает полномочия судам Евросоюза удовлетворять иски европейских граждан и компаний, пострадавших от таких ограничений.

ЕС уже пытался применять этот регламент в 2018 году, чтобы вывести свой бизнес из-под американских санкций против Ирана, однако тогда оказалось, что финансовая и экономическая зависимость Евросоюза от США слишком велика, чтобы эти действия имели хоть какой-то реальный эффект.