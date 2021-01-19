Последнее обновление: 19.01.2021 10:52

Болгарский владелец «Лекфарма» хочет уйти из Беларуси

Болгарский владелец расположенной в Логойске компании «Лекфарм» (Rompharm Company) намерен продать фармацевтическое производство в Беларуси.

Процесс находится в начальной стадии, Raiffeisen Bank выбран в качестве консультанта, сообщает телеграм-канал «Эканомiка».

Ожидается, что актив будет реализован компаниями, планирующими международную экспансию, однако какой интерес может представлять сегодня токсичный рынок Беларуси, не уточняется.

В 2014 году бизнесмен Владимир Адамович продал свою долю в бизнесе (51%) болгарам. На тот момент рентабельность «Лекфарма» достигла 57%. Продажи «Лекфарма» в 2013 году составили 30 миллионов долларов, в 2019 году - 70,9 млн долларов при экспорте в 21%.

В «Лекфарме» работают 360 человек, это один из крупнейших работодателей в Логойске.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование