Дело Виктора Бабарико и руководства Белгазпромбанка передано в суд

Следственное управление КГБ Беларуси передало в Генеральную прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк».

«Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела. Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным Уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением В.Бабарико, не заявил», - говорится в сообщении на сайте КГБ

Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней: семь человек, в том числе В.Бабарико, находятся под стражей, один – под домашним арестом.

Как сообщалось, Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно.

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК Республики Беларусь.

Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст.431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).

Сегодня Белгазпромбанк сообщил, что главой банка назначена Надежда Ермакова.