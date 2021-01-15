Лукашенко требует от банков кредитования экономики

Лукашенко требует от банков кредитования реального сектора экономики, но с разумным балансом и без "воздушных денег".

"Давайте откровенно, экономика должна развиваться. Есть экономика - есть банковская система, есть банки, эта сфера, и она жива. Если экономики не будет - не будет банковской системы. И у людей не будет денег. Поэтому экономика прежде всего. Без экономики не будет никаких финансов. Понятно, что должен быть разумный баланс. Понятно, что воздушных денег давно уже нет и не будет. Все это должны прекрасно понимать. Но, тем не менее, нужно изыскивать возможность кредитования реального сектора экономики прежде всего", - заявил Лукашенко, принимая с докладом главу НБ РБ Павла Каллаура и помощника Валерия Бельского.

Вместе с тем, Лукашенко поблагодарил Каллаура за то, что Нацбанку удалось удержать ситуацию.

"Можно даже сказать в тяжелейшей ситуации. В других государствах банковская система просто рушилась. Мы, вы не просто удержали ситуацию, но она более-менее способствует функционированию нашей экономики", - сказал пенсионер.

Он также поинтересовался ситуацией с ЗВР.