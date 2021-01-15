Эксперт: Ряд попавших под санкции предприятий нужен Беларуси при любой власти

Военный обозревателя Егор Лебедок утверждает, что внесенные в 3-й санкционный пакет ЕС белорусские предприятия, работающие в оборонной сфере, не оказывают режиму Лукашенко финансовую поддержку и нужны белорусской экономике при любой власти.

Введенные против этих предприятий санкции приведут только к одному – к усилению их зависимости от России.

Минский завод колесных тягачей попал под европейские санкции за нарушение прав человека (увольнение протестующих после 9 августа) и поддержку режима Лукашенко. По таким критериям и ВУЗы и много беларусских предприятий следовало бы включать в санкционный список, причем более существенные для поддержки режима Лукашенко, но они не вошли, пишет эксперт.

Чистая прибыль МЗКТ за 2019 год составила 22,835 млн. руб. – не самая большая финансовая поддержка режима, прямо скажем. Кто-то санкции на МЗКТ поясняет, мол, это санкции и на Россию. Но в 2021 году поставки спецтехники МЗКТ в РФ и не планируют заметно наращивать, или уменьшать (эксперт ссылается на данные РЖД, в том числе на план на 2021 год, по транспортировке техники). Комплектующие для такой техники в основном российские и белорусские.

А вот на что действительно повлияют санкции, так это на экспорт МЗКТ вне РФ. Например, экспортный вариант бронеавтомобиля V1 комплектуется из корейского двигателя, американской коробки передач, чешской раздатки, корпус изготовлен из финской стали.

В экспортных танковозах и шасси МЗКТ двигатели Deutz или Caterpillar. Сейчас МЗКТ пытается выйти на перспективный египетский рынок. Ограничение поставок западных комплектующих снизит не только экспорт МЗКТ, но и возможность уменьшения зависимости от российских комплектующих (в перспективе) для создания техники для своих ВС. Более того, снижение экспорта снизит и цену предприятия, если Лукашенко захочет продать его РФ.

Спад экспорта может привести и к сокращению численности работников с уникальным опытом, учитывая, что за 2019 год численность работающих и так сократилась на 270 человек.

140-й ремонтный завод в списке за поддержку режима и производство транспортных средств, которые использовались против мирных демонстраций после 9 августа, на завод возлагается ответственность за подавление гражданского общества. Объективно говоря, роль бронетехники 140-го завода в подавлении граждан чересчур переоценена. В большей степени стоило бы ввести санкции на Ford, Volkswagen и их дилеров, с микроавтобусов которых похищают и терроризируют людей. 140-й завод выполняет модернизацию и обслуживание большого объема стареющей техники ВС. Некоторые виды модернизации включают западные комплектующие, нужны такие комплектующие и для работ на экспорт. Санкции на 140-й завод - это удар, направленный не на снижение подавлений протестов (милиции вполне хватает и бусов), а больше по нашим ВС и обороноспособности, утверждает Лебедок.

За те же деяния в список попал и Агат – электромеханический завод. Вряд ли кто-то скажет, что «Рубеж» оказал серьезное влияние на подавление протестов. Профиль предприятия –разработка комплексов управления огнем артиллерии, комплексов связи и автоматизации. На вооружении ВС Беларуси стоят артиллерийские системы 1970-х и ранее годов, заметно повысить эффективность огня которых можно за счет современных комплексов управления, в которые входят, например, английские или финские метеостанции. Для комплексов связи и иных применяются словенские мачты, американские розетки, канадские кабели и т.д. Все это можно делать и из советско-российских комплектующих, но зачем нам зависимость от одной РФ, если мы строим независимое государство, задается вопросом эксперт, рассуждая на тему санкций с точки зрения экономической целесообразности.

«Нужно понимать при введении санкции – какие организации действительно поддерживают режим, какие предприятия нужны и после устранения режима Лукашенко. Перечисленные три предприятия считаю важными для Беларуси при любой власти, а введение на них санкций – необдуманным шагом, который имеет скорее символическое в политическом плане значение, нежели является серьезным ударом по режиму или кошелькам Лукашенко», - заключает эксперт.